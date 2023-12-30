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        Şırnak'ta 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 15:40 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:50
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        Şırnak'ta 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        İlçedeki evinde rahatsızlanan Ahmet Seven, kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Daha sonra Seven'in ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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