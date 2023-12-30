Şırnak'ta 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Şırnak'ın Uludere ilçesinde 82 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.
İlçedeki evinde rahatsızlanan Ahmet Seven, kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.
Daha sonra Seven'in ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli sağlandı.
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