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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Şırnak'ta tepki gösterildi

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 19:25 Güncelleme: 30.12.2023 - 19:28
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        İsrail'in Gazze'ye saldırılarına Şırnak'ta tepki gösterildi
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        İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto edildi.

        Şehri Nuh Platformu öncülüğünde düzenlenen "Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kale Mahallesi Sur Dibi Parkı önünde bir araya gelen katılımcılar Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan İshak Akdeniz, Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

        Akdeniz, "Alim olup bu davayı her yerde anlatacağız. Mühendis olup sizi koruyacak teknolojiler geliştireceğiz. Yazar olup dünyaya destanınızı yazacağız. Asker olup sizi kurtarmaya geleceğiz." diye konuştu.

        Programda, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve HÜDA PAR Cizre İlçe Başkanı Reşit Gözüngül de konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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