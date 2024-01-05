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        Şırnak-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi

        Şırnak-Hakkari kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 05.01.2024 - 13:25
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        Şırnak-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
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        Şırnak-Hakkari kara yolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kara yolunun Uludere ilçesi Ortaköy köyü mevkisinde yamaçlardan kopan kaya kütlesi ve toprak, yola sürüklendi.

        Heyelan nedeniyle yol, çift taraflı ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerince bölgede iş makinesi ile yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

        Jandarma ekiplerinin de önlem aldığı yolda çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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