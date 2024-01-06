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        Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve zarar verdi

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.01.2024 - 11:43
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        Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve zarar verdi
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        Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu.

        Gündoğdu Mahallesi'nde, Sadık Ürek'e ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı.

        Aile fertlerinin evden hızla çıkması üzerine can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

        Olayda, evin bir bölümü hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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