Şırnak'ta yamaçtan kopan kaya parçaları bir eve zarar verdi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçalarının çarptığı evde hasar oluştu.

Gündoğdu Mahallesi'nde, Sadık Ürek'e ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı.

Aile fertlerinin evden hızla çıkması üzerine can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayda, evin bir bölümü hasar gördü.

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