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        Şırnak'ta kargo aracında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kargo firmasının aracında çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:36 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:01
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        Şırnak'ta kargo aracında gümrük kaçağı eşya ele geçirildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, bir kargo firmasının aracında çok sayıda gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Kurumcu yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir kargo firmasına ait aracı durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, 22 göndericiye ait paketlerde gümrük kaçağı 10 projeksiyon, 54 cep telefonu, 2 bin 326 cep telefonu şarj adaptörü, 1665 cep telefonu şarj kablosu, 302 ayakkabı, 85 mekanik kol saati, 65 kadın el çantası ve 360 kozmetik krem ele geçirildi.

        Gümrük kaçağı eşyaya el konuldu.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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