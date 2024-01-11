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        Şırnak'ta "Trafikte Güvendeyim Projesi" hayata geçirildi

        Silopi ilçesinde "Trafikte Güvendeyim Projesi" kapsamında kurulan parkurda çocuklar akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:47
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        Şırnak'ta "Trafikte Güvendeyim Projesi" hayata geçirildi
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        Silopi ilçesinde "Trafikte Güvendeyim Projesi" kapsamında kurulan parkurda çocuklar akülü araçlarla sürüş deneyimi yaşadı.

        Silopi Genç Girişimciler Derneği'nce hayata geçirilen proje kapsamında Sait Uysal Anaokulunda Şehit Fethi Sekin Çocuk Trafik Eğitim Parkı kuruldu.

        Öğrenciler, trafik polislerinin yönlendirmesiyle akülü araçlara binerek parkurda sürüş deneyimi yaşadı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, öğrencilerin trafik eğitimi kazanmaları amacıyla okulun bahçesinde parkur oluşturduklarını söyledi.

        Genç Girişimciler Derneği başkanı Mustafa Dündar da amaçlarının ilçedeki anaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilere trafik bilincini aşılamak olduğunu kaydetti.

        Veli Tefik Kunur ise, çocuğunun hem yaya geçidi hem de trafik kurallarını öğrenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

        Etkinliğe, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, öğrenci ve veliler katıldı.

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