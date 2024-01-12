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        Şırnak'ta 12 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:20
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        Şırnak'ta 12 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışından kapanan 12 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

        Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, araçların üzerinde biriken karları temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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