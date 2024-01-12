Cizre Belediyespor, Galatatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 15. haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.

RAMS Global Cizre Belediyespor, yarın saat 14.00'te Galatasaray HDI Sigorta'yı Cizre Spor Salonu'nda konuk edecek.

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