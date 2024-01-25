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        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 17. haftasında yarın Arkas Spor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:30 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:30
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        Cizre Belediyespor, Arkas Spor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, ligin 17. haftasında yarın Arkas Spor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Cizre Spor Salonu'nda başantrenör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.

        Hazırlıklarını tamamlayan takım, tesislerinde kampa girdi.​​​​​​​

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