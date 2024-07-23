Faraşin Yaylası gezgin arıcıların sabit durağı oldu

EKREM PAYAN/FADIL ASLAN - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, zengin bitki örtüsüyle gezgin arıcıların adresi oldu.

Şırnak, Hakkari ve Van üçgeninde yer alan geniş meraları, serin havası ve bol su kaynaklarıyla yayla, besicilerin yanı sıra farklı tür bitkilerle zenginleşen doğasıyla arıcıların gözdesi durumunda bulunuyor.

İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılan başvurular doğrultusunda, Arıcılık Kayıt Sistemi'ndeki verilere göre, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Mardin ve Van gibi illerden yaylaya gelen kayıtlı 300 gezgin arıcı binlerce kovanda bal üretiyor.

28 yıldır gezgin arıcılık yaptığını belirten Seymen, "Bu yıl Türkiye'nin nadir yaylalarından 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'nı tercih ettik. Burası aracılık için son derece uygun. Çok çeşitli bitki türleri mevcut. Bölgede mayısın başından itibaren karlar erimeye, çiçekler açmaya başlıyor. Her hafta bir çiçek açıyor burada. Çok güzel bir flora var. Üçgül, yonca, boğa dikeni, lavanta olmak üzere yüzlerce çiçek ve bitki çeşidi kendini gösteriyor." diye konuştu.

Geceleri çadırlarda, karavanlarda ya da konteynerlerde konaklayan arıcılar, gün boyu arıların ve kovanların bakımını yapıyor.

Seymen, kavuştuğu huzurla bu yıl bu yaylaya geldiklerini ve çok da memnun kaldıklarını ifade etti.

"Arı doğadan ne kadar nektar toplarsa balın aroması, tadı, kalitesi, kokusu o kadar artar. Faraşin Yaylası'nda yemyeşil bir ortam ve envaiçeşit bitki, çok güzel bir doğa var." diyen Seymen, balda yüksek rekolte beklediklerini bildirdi.

- "Bitki örtüsünün zenginliği arıcıları cezbediyor"

Arıcı Dılgeş Aslan da Faraşin Yaylası'nın arıcılık yapmaya elverişli olduğunu dile getirdi.