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        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 17.09.2024 - 13:54
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        Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 10 Eylül'de 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

        ​​​​​​​1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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