Şırnak'ta terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla 10 Eylül'de 9 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

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