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        Silopi'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 11:37 Güncelleme: 20.09.2024 - 11:37
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        Silopi'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans yapıldı.

        Silopi Müftülüğünce, Koç İlkokulu Toplantı Salonunda düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Konferansta, Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu, din görevlileri hakkında ve Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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