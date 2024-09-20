Silopi'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans yapıldı.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans yapıldı.
Silopi Müftülüğünce, Koç İlkokulu Toplantı Salonunda düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Konferansta, Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Agitoğlu, din görevlileri hakkında ve Mevlid-i Nebi Haftası'nın önemine ilişkin konuşma yaptı.
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