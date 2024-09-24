Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-22 Eylül'de il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.
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