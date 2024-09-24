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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:18 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:18
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 16-22 Eylül'de il merkezi ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda, 13 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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