Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti

        Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:11 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti.

        Bakış'a, MHP'ye katılması dolayısıyla Silopi-Görümlü kara yolunda bulunan bir tesisin bahçesinde düzenlenen törenle rozeti takıldı.

        Törende, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi ve katılımcılara yemek ikram edildi.

        Bakış, programda yaptığı konuşmada, büyük bir gurur ve kararlılıkla MHP saflarına katıldığını söyledi.

        Bu kararın yalnızca bir siyasi tercihten ibaret olmadığını belirten Bakış, "Bu bir Türk milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Kürt'ler olarak şunu beyan etmek istiyorum, hiçbir zaman PKK, Kürt'lerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımıza kurban olmuştur bir daha kurban ederiz."

        MHP İl Başkanı Koçero Saluci de MHP'nin gücünü ve kararlığını bir kez daha göstereceklerini ifade etti.

        Programa, MHP Üst Kurul Delegesi Ayhan Yazıcı, eski Cizre Belediyesi Başkanı Kamil Atak, partililer ve vatandaşlar katıldı.

        Bakış, 4 ay önce İYİ Parti'den istifa etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı, MHP'ye geçti
        Şırnak'ta bağımsız belediye başkanı, MHP'ye geçti
        Şırnak Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu
        Şırnak Meslek Yüksekokulu'nda Bilgisayar Laboratuvarı kuruldu
        Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Cizre'de TÜBİTAK Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
        Şırnak'ta 2 aile arasında silahlı, bıçaklı kavga; 4 yaralı
        Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor (...
        Bakan Güler: Artık Gabar ve Kato dağları terörle değil, petrolle anılıyor (...
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu
        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu