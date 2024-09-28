Şırnak'ta Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti

Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belde Belediye Başkanı Şükrü Bakış, MHP'ye geçti.

Bakış'a, MHP'ye katılması dolayısıyla Silopi-Görümlü kara yolunda bulunan bir tesisin bahçesinde düzenlenen törenle rozeti takıldı.

Törende, Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekildi ve katılımcılara yemek ikram edildi.

Bakış, programda yaptığı konuşmada, büyük bir gurur ve kararlılıkla MHP saflarına katıldığını söyledi.

Bu kararın yalnızca bir siyasi tercihten ibaret olmadığını belirten Bakış, "Bu bir Türk milliyetçiliğinin asli unsurlarına ve ülkücü hareketine gönülden bağlılığımızın bir tezahürüdür. Kürt'ler olarak şunu beyan etmek istiyorum, hiçbir zaman PKK, Kürt'lerin bir temsilcisi olmamıştır ve olmayacak bundan sonra. Canımız, kanımız, vatanımıza, bayrağımıza kurban olmuştur bir daha kurban ederiz."