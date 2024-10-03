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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden sözleşme imzaladı

        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:04 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:04
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        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden sözleşme imzaladı
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        Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.

        Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadrolarında bulunan 2 sporcuyla yeni sezon için tekrar birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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