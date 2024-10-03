Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 2 oyuncu ile yeniden sözleşme imzaladı
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Cizre Belediyespor, libero Semih Çelik ve Çağatay Durmuş ile yeniden anlaştı.
Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon da kadrolarında bulunan 2 sporcuyla yeni sezon için tekrar birer yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Renklerimize bağladığımız her iki oyuncumuza 'hoş geldiniz' diyor, yeşil-kırmızı forma altında başarılı bir sezon geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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