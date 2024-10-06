Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:14 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:Cizre

        Hakemler:Tuncay Kandemir, Fatih Yayla

        Cizre Belediyespor: Emre Batur, Osmany Uriarte, Metin Toy, Ivanov, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Kemal Kayhan, Oğuzhan Doğruluk, Ekrem Caner Çiçekoğlu)

        Halkbank: Mirza Lagumdzija, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Kooy, Mert Matic, Micah Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Sercan Yüksel Bidak, Berk Dilmenler, Oğulcan Yatgın)

        Setler: 25-23, 25-22, 22-25, 15-25, 21-23

        Süre: 135 dakika (28, 27, 29, 24, 27)

        ŞIRNAK

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Şırnak'ı ziyaret...
        "Damla Gönüllülük Hareketi Projesi" kapsamında öğrenciler Şırnak'ı ziyaret...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Metin Toy ile anlaştı
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezona play-off hedefiyle başlıyo...
        Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, sezona play-off hedefiyle başlıyo...
        Silopi'de öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi
        Silopi'de öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi
        Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgettekin'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Cizreli milli sporcu Nurselen Yalgettekin'nin hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Cizre'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası
        Cizre'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası