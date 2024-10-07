Cizre'de bir evin bahçesine yorgun mermi düştü

M.C, olayda can kaybı ve yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu ifade ederek, bu tür olayların yaşanmaması için dikkatli olunmasını istedi.

Kale Mahallesi'nde ikamet eden M.C'nin evinin bahçesinde bulunan su hortumuna mermi isabet etti.

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