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        AFAD, Cizre'de Dicle Nehri'nde keşif çalışması yürüttü

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD, dalgıçlar eşliğinde olası bir acil duruma karşı Dicle Nehri'nde keşif çalışması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:46 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:55
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        AFAD, Cizre'de Dicle Nehri'nde keşif çalışması yürüttü
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde AFAD, dalgıçlar eşliğinde olası bir acil duruma karşı Dicle Nehri'nde keşif çalışması gerçekleştirdi.

        AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, ilçede Dicle Nehri üzerinde olası acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak için dalgıç ekipleriyle keşif çalışması yürüttüklerini söyledi.

        İşlek, çalışmada nehrin tehlikeli bölgelerin tespiti, akıntıların yönü, anafor olan bölgelerinin yer tespiti, bölgesel su derinliği, kıyı yapısı, zemin taban yapısı gibi faktörlerin yerinde tespit edildiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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