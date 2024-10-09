AFAD, Cizre'de Dicle Nehri'nde keşif çalışması yürüttü

İşlek, çalışmada nehrin tehlikeli bölgelerin tespiti, akıntıların yönü, anafor olan bölgelerinin yer tespiti, bölgesel su derinliği, kıyı yapısı, zemin taban yapısı gibi faktörlerin yerinde tespit edildiğini belirtti.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, ilçede Dicle Nehri üzerinde olası acil durum senaryolarına karşı hazırlıklı olmak için dalgıç ekipleriyle keşif çalışması yürüttüklerini söyledi.

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