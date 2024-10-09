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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor

        Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 2 çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 09.10.2024 - 15:23
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        Şırnak'ta kaybolan 2 çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 2 çocuğun bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Oyalı köyünde yaşayan 15 yaşındaki Enes D. ve 14 yaşındaki Enes A'nın 3 gün önce çıktıkları evlerine bir daha dönmemeleri üzerine aileleri kayıp ihbarında bulundu.

        Kaybolan çocukların bulunması için güvenlik güçlerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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