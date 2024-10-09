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        Şırnak'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

        Şırnak'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:06 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:08
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        Şırnak'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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        Şırnak'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

        Cizre Caddesi Belediye Bulvarı'nda kaldırımda şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

        Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

        Bölgede güvenlik önlemi alındı, bomba imha ekipleri inceledikleri çantayı fünye ile patlattı.

        Çantanın içinde elbise olduğu belirlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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