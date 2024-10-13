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        Şırnak'ta yaralı bulunan bıldırcın tedaviye alındı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan bayağı bıldırcın kuşu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:18
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        Şırnak'ta yaralı bulunan bıldırcın tedaviye alındı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan bayağı bıldırcın kuşu tedavi altına alındı.

        İlçe kırsalında yaralı ve bitkin halde bayağı bıldırcın kuşunu gören kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

        ​​​​​​​Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

        Kuş, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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