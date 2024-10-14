Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 kişi hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 41 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 7-13 Ekim'de asayiş, uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, bir miktar sentetik uyuşturucu, 3,92 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 560 sigara, 200 litre alkol, 15 cep telefonu, 40 şişe içki, 145 elektronik sigara, 240 elektronik sigara tütünü, 20 bin 100 ilaç ve 170 çeşitli malzeme ele geçirildi.