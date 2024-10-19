Milli boksör Nurselen'in şampiyonluğu Şırnak'ta dev ekranda izlendi

Cizre Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda Yalgettekin'in final maçını ailesinin yanı sıra vali Birol Ekici ile kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve vatandaşlar izledi.

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