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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:06 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:06
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi.

        2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        1 şüpheli ise tutuklandı.

        3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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