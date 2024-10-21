Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 14-20 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 4'ü ilgili il birimlerine teslim edildi.
2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1 şüpheli ise tutuklandı.
3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
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