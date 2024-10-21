Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi, Cizre İdil ve Uludere ilçelerinde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda, 11,26 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi, 17 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 153 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 29 av tüfeği malzemesi, gümrük kaçağı 1810 paket sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 12 cep telefonu, 77 ayakkabı ve 154 muhtelif malzeme ele geçirildi.