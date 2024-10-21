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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 18:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 18:16
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Silopi, Cizre İdil ve Uludere ilçelerinde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 11,26 gram skunk, 26 kök skunk bitkisi, 17 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 153 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, av tüfeği, 29 av tüfeği malzemesi, gümrük kaçağı 1810 paket sigara, 3 kilogram nargile tütünü, 12 cep telefonu, 77 ayakkabı ve 154 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 2'si jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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