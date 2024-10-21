Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Bağcı, Şırnak'ta ziyaretlerde bulundu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Şırnak'ta temaslarda bulundu.

Bağcı ve Vali Birol Ekici'nin katılımıyla Öğretmenevi Konferans Salonu'nda, çiftçilere yönelik "Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" toplantısı gerçekleştirildi.

Yeni destekleme modelinin tanıtımı yapılan toplantıda, çiftçiler, Bağcı ve Ekici'ye tarım ve hayvancılıkla ile ilgili öneri ve beklentilerini iletti.

Toplantının ardından Bağcı ve beraberindekiler, valiliği ziyaret ederek Vali Ekici ile görüştü.