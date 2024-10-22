Şırnak Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni düzenlendi
Şırnak Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.
Şırnak Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni gerçekleştirildi.
Üniversite kampüsündeki 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Üniversitenin tanıtım videosunun izletildiği törende konuşan Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, yeni akademik yılın öğrenci ve akademik personele hayırlı olmasını diledi.
Anayasaların önemine işaret eden Alkış, "Bireyin doğuşundan itibaren sahip olduğu, ahlaki ve toplumsal değerlerin süreç içerisinde dejenere olma ihtimaline karşın ve toplumdaki diğer bireylerle ilişkilerini belirleyen sözleşmelerdir, anayasalar. Dolayısıyla ortaya çıkan sorunların çözümü, bireyler arasında yapılacak bir sözleşmeye bağlanmalıdır. İşte bu sözleşme 'toplumsal sözleşme' olarak adlandırılır. Bu toplumsal sözleşme aynı zamanda anayasa kavramını da içermektedir." dedi.
Törende daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz ilk dersi verdi.
Törene, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Belediye Başkan Vekili İdris Yetik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emine Akbaş, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kurum amirleri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.
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