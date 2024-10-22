Rams Global Cizre Belediye Spor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, görevinden istifa etti
SMS Grup Efeler Liginde mücadele eden Rams Global Cizre Belediye Spor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, görevinden istifa etti.
SMS Grup Efeler Liginde mücadele eden Rams Global Cizre Belediye Spor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, görevinden istifa etti.
Çağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Cizre Belediye Voleybol takımı sayesinde Türkiye'nin en büyük voleybol kulüplerini Cizre'de ağırlayarak keyifli sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu süreçte taraftarın da desteğiyle Balkan Kupası şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Çağlı, şunları kaydetti:
"Şehrimizin tanıtımında önemli katkısı olan voleybolun süper ligi Efeler Ligi'nde 3 sezondur kalmayı başardık. Başkanlık koltuklarında ve yönetimlerde kan değişiminin gerekliliğine olan inancımla kulübümüzde 3 yıldır gururla yaptığım başkanlık görevimden iş yoğunluğum ve sağlık sorunlarımdan ötürü istifa ediyorum. Takımımızın Efeler Ligindeki mücadelesinde hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen bizi yalnız bırakmayan valilerimize, Cizre Belediyesine, kaymakamlarımıza, yönetici arkadaşlarıma, sponsorlarımıza, sponsorumuz RAMS Global'e, antrenörlerimize, sporcularımıza, taraftarımıza, ve Cizre halkına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."
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