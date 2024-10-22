SMS Grup Efeler Liginde mücadele eden Rams Global Cizre Belediye Spor Kulüp Başkanı Süleyman Çağlı, görevinden istifa etti.

Çağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Cizre Belediye Voleybol takımı sayesinde Türkiye'nin en büyük voleybol kulüplerini Cizre'de ağırlayarak keyifli sportif faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süreçte taraftarın da desteğiyle Balkan Kupası şampiyonluğu gibi önemli başarılar elde ettiklerini ifade eden Çağlı, şunları kaydetti: