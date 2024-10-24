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        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi

        Şırnak Üniversitesi kampüsünde 1400 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 12:20
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        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi
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        Şırnak Üniversitesi kampüsünde 1400 fidan toprakla buluşturuldu.

        Sivas'ta faaliyet sürdüren Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı, Şırnak Üniversitesine 1400 fidan hibe etti. Hibe edilen fidanlar Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ın da katıldığı etkinlikle yeşil bir çevre için dikildi.

        Etkinliğe, Sohta Sinan Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Zeki Balcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Refik Korkusuz, Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Cabir Altıntaş, Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Yumak ve çok sayıda personel ile öğrenci katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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