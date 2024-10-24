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        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Nurselen Yalgettekin'e dizüstü bilgisayar hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:42 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:36
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        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen milli sporcu Nurselen Yalgettekin'e dizüstü bilgisayar hediye etti.

        Kaymakam Baycar, Yalgettekin ve antrenörü Rıdvan Budak'ı makamında ağırladı.

        Milli sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Baycar, "Ülkemize, bölgemize, ilimize ve ilçemize başarı getirip bizlere büyük bir gurur yaşatan sporcumuz ve onu çalıştıran antrenörümüzün her zaman yanındayız ve imkanlar dahilinde onları desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

        Görüşmede başarılarından dolayı Yalgetekin'e dizüstü bilgisayar hediye eden Baycar, antrenör Budak'a başarı belgesi verdi.

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