Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta tören düzenlendi.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta tören düzenlendi.
Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Babür'ün cenazesi, hava yoluyla Samsun'a uğurlandı.
Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan sözleşmeli er Kander Babür'ün Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.