Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan sözleşmeli er Kander Babür'ün Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta tören düzenlendi.

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