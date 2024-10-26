Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 26.10.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür için Şırnak'ta tören düzenlendi.

        Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        Dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Babür'ün cenazesi, hava yoluyla Samsun'a uğurlandı.

        Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde rahatsızlanan sözleşmeli er Kander Babür'ün Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldığını ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        Beyaz Saray: İsrail, meşru müdafaa hakkını kullandı
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor"
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık batıda yükseliyor! 2 bölgede sağanak! İllerimizde hava durumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        ABD Başkanı Joe Biden özür diledi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Şırnak'ta 75 destek AFAD gönüllüsüne sertifika verildi
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Babasının hikayesini yazdığı senaryoyla çektiği filmle 'Altın Kamera' ödülü...
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre'de öğrenciler Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanını gezdi
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
        Cizre Kaymakamı Baycar'dan Avrupa şampiyonu milli boksör Yalgettekin'e ödül
        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi
        Şırnak Üniversitesi kampüsüne 1400 fidan dikildi
        Şırnak Üniversitesi Rektörü Alkış, Avrupa Şampiyonu Yalgettekin'i ödüllendi...
        Şırnak Üniversitesi Rektörü Alkış, Avrupa Şampiyonu Yalgettekin'i ödüllendi...