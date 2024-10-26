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        Cizre Belediyespor, 2 haftada oynayacağı 3 deplasman maçına kilitlendi

        EKREM PAYAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda üst üste oynayacağı 3 maçı kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:57 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:57
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        Cizre Belediyespor, 2 haftada oynayacağı 3 deplasman maçına kilitlendi
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        EKREM PAYAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda üst üste oynayacağı 3 maçı kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

        Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezonu 9'uncu sırada bitirdi.

        Bu sezon yaptığı 7 transferle kadrosunu güçlendiren Şırnak ekibi, ligin ilk üç haftasında bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

        RAMS Global Cizre Belediyespor, ligde sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma ve Ziraat Bankası ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

        Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine, ligin ilk 3 maçını Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ile oynadıklarını, takımın tam hazır olmasa da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

        Son maçta Arkas Spor'u yenerek moral kazandıklarını ifade eden Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu hafta sonu Bursa'da oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bursa maçının ardından Altekma ve Ziraat Bankası maçlarımız var. Üçü de deplasman ve bizim için zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. Çünkü 3 takım da iyi gidiyor. İlk önce Bursa, sonra Altekma ve Ziraat maçını almaya çalışacağız. Takım olarak hedefimiz olan play-off için bu maçları almamız gerekiyor. Play-off'a şans yakalayabilmemiz için bu maçlar önemli. Maçlar için analizlerimizi ve hazırlıklarımızı yapıyoruz."

        - "Zorlu bir periyoda gireceğiz"

        RAMS Global Cizre Belediyespor oyuncularından Çağatay Durmuş da zorlu 3 maçı geride bıraktıklarını anlatarak, Bursa'da oynayacakları müsabakayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Durmuş, "Oraya kazanmak için gideceğiz. Bu maçın ardından Altekma ile hafta içi karşılaşacağız. Sonra Ziraat Bankası maçı gelecek. Zorlu bir periyoda gireceğiz, iki haftada 3 maç oynayacağız. O maçları alıp önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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