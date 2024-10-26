Cizre Belediyespor, 2 haftada oynayacağı 3 deplasman maçına kilitlendi

EKREM PAYAN - Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden RAMS Global Cizre Belediyespor, deplasmanda üst üste oynayacağı 3 maçı kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Efeler Ligi'nde son 3 sezonun ikisinde ilk 8'e kalarak taraftarlarını sevindiren yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezonu 9'uncu sırada bitirdi.

Bu sezon yaptığı 7 transferle kadrosunu güçlendiren Şırnak ekibi, ligin ilk üç haftasında bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.

RAMS Global Cizre Belediyespor, ligde sırasıyla Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma ve Ziraat Bankası ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Başantrenör Mustafa Oğuz Ramazanoğlu, AA muhabirine, ligin ilk 3 maçını Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor ile oynadıklarını, takımın tam hazır olmasa da iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.

Son maçta Arkas Spor'u yenerek moral kazandıklarını ifade eden Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Bu hafta sonu Bursa'da oynayacağımız Bursa Büyükşehir Belediyespor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bursa maçının ardından Altekma ve Ziraat Bankası maçlarımız var. Üçü de deplasman ve bizim için zorluk derecesi yüksek maçlar olacak. Çünkü 3 takım da iyi gidiyor. İlk önce Bursa, sonra Altekma ve Ziraat maçını almaya çalışacağız. Takım olarak hedefimiz olan play-off için bu maçları almamız gerekiyor. Play-off'a şans yakalayabilmemiz için bu maçlar önemli. Maçlar için analizlerimizi ve hazırlıklarımızı yapıyoruz."