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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:33
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez ile Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 140 gram metamfetamin, 3 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, gümrük kaçağı 3 bin 614 paket sigara, 10 elektronik sigara, 18 kilogram çay, 1659 cep telefonu aksesuarı, 833 elektronik eşya ve 1888 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 22 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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