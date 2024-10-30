Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 asker, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 asker, hastaneye kaldırıldı.
Şırnak-Cizre kara yolu 30. kilometresi Koçbey köyü mevkisinde "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç şarampole devrildi.
Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.
Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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