Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı

        Şırnak Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol arama sahasında 22 araç ve 125 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 18:22 Güncelleme: 06.11.2024 - 18:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Gabar Dağı petrol sahasında 125 personel ile tatbikat yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No'lu petrol arama sahasında 22 araç ve 125 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) organizasyonunda yapılan tatbikatta, senaryo gereği petrol sahasındaki sondaj kulesinde kontrolsüz gaz girişi nedeniyle yangın ve patlama meydana geldi.

        UMKE, yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri de yangını söndürdü. Jandarmanın çevre güvenliğini sağladığı alanda, AFAD ekipleri kimyasal gaz kontrolü yaptı.

        Tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Şırnak Belediyesi itfaiye ve cenaze işlemleri ekipleri, Turkish Petroleum International Company (TPIC) Bölge Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay ekipleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump ikinci kez kadın rakibini yendi
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        Trump: ABD'nin altın çağı olacak
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        First Lady'ye zafer öpücüğü
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        Narin cinayeti davası başlıyor!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        "Tek büyük hedef San Mames'te final!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dostum Trump'ı tebrik ederim
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump ile birlikte kazanan ünlüler
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        Trump'lı dönemde ABD ekonomisini neler bekliyor?
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        ABD seçiminin yıldızı oldu
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Dünyadan Trump'a tebrik mesajları
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Küllerinden doğdu: Donald Trump'ın dönüşü
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Acemoğlu: Trump 2.0 büyük belirsizlik
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Deniz Gül tercihini yaptı!
        Vefat haberini yalanladı
        Vefat haberini yalanladı
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"
        "Yeter ki kendi kalemize gol atmayalım"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta yolcu minibüsünde ticareti yasak keklik bulundu, 3 kişiye para ce...
        Şırnak'ta yolcu minibüsünde ticareti yasak keklik bulundu, 3 kişiye para ce...
        Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda tatbikat
        Gabar Dağı'ndaki Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda tatbikat
        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Benek, Şırnak'ta coşku...
        Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda ikinci olan Pınar Benek, Şırnak'ta coşku...
        Şırnak Belediyesi toplu taşıma için 8 yeni minibüsü törenle hizmete aldı
        Şırnak Belediyesi toplu taşıma için 8 yeni minibüsü törenle hizmete aldı
        Şırnak'ta 50 bin TL'lik altın künye hırsızlığı kamerada
        Şırnak'ta 50 bin TL'lik altın künye hırsızlığı kamerada
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı