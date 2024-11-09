Şırnak'ta yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

A.S. yönetimindeki 47 LC 575 plakalı yakıt yüklü tanker, çevre yolu Haznedar Oteli Kavşağı'nda, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

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