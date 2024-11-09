Şırnak'ta yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
A.S. yönetimindeki 47 LC 575 plakalı yakıt yüklü tanker, çevre yolu Haznedar Oteli Kavşağı'nda, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Malgaç kurtarılamadı.
Tanker sürücüsü gözaltına alındı.
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