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        Şırnak'ta yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:02
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        Şırnak'ta yakıt tankeri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        A.S. yönetimindeki 47 LC 575 plakalı yakıt yüklü tanker, çevre yolu Haznedar Oteli Kavşağı'nda, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Malgaç kurtarılamadı.

        Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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