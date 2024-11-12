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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:40
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        Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
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        Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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