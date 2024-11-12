Şırnak'ta terör operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Kasım'da il merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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