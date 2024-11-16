Grup Tillo Cizre'de konser verdi

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, yerli ve yabancı akademisyenler, protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığının işbirliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun ilk günkü programının sonunda Grup Tillo, Cizre Kaymakamlığının bahçesinde düzenlenen etkinlikte sahne aldı.

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