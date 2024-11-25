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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 15:18 Güncelleme: 25.11.2024 - 15:34
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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor
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        Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

        Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları soğuk ve yağışlı havaya rağmen devam ediyor.

        AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü ile Cizre Belediyesi itfaiye dalgıç ekibi de katılıyor.

        Yalgettekin'in ailesi, Dicle Nehri kenarında arama çalışmalarını takip ediyor.

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