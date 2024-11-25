Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ta kaybolan 22 yaşındaki genç için Dicle Nehri ve çevresinde arama çalışmaları sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'in en son Cizre ilçesi Dicle Nehri kenarındaki Atatürk Parkı'nda görüldüğünün belirtilmesi üzerine, 20 Kasım'da ekiplerce nehirde ve çevresinde başlatılan arama çalışmaları soğuk ve yağışlı havaya rağmen devam ediyor.