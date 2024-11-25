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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:46 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:46
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 94 fişek, 2 cep telefonu, 25 kulaklık, gümrük kaçağı 5 bin 653 paket sigara, 124 elektronik sigara, 23 inşaat malzemesi ve 10 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 11 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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