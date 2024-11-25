Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aramalarda, 4 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar, 94 fişek, 2 cep telefonu, 25 kulaklık, gümrük kaçağı 5 bin 653 paket sigara, 124 elektronik sigara, 23 inşaat malzemesi ve 10 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bazı araçlarda ve evlerde arama yapıldı.

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