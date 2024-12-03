Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler bir araya geldi.

MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, özel bireylerin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, onlarla ayda bir düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.