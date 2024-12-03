Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler bir araya geldi.
MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, özel bireylerin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, onlarla ayda bir düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.
Bilin, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli kardeşlerimin gününü kutluyorum. Bugün biz de güzel insanlarla beraber olduk." dedi.
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