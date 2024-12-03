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        Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:03
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        Silopi'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği yapıldı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Şırnak Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlikte, engelliler bir araya geldi.

        MÜSİAD Şırnak Temsilcisi Yusuf Bilin, özel bireylerin ayrı bir yeri olduğunu belirterek, onlarla ayda bir düzenli olarak bir araya geldiklerini söyledi.

        Bilin, "3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli kardeşlerimin gününü kutluyorum. Bugün biz de güzel insanlarla beraber olduk." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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