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        Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 22:08 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:13
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        Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Cudi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kavgada, yaralanan 2 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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