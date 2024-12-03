Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Cudi Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada, yaralanan 2 kişi Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, mahallede güvenlik önlemi aldı.
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