Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından ilgili il birimlerine teslim edildi.
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