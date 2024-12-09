Şırnak'ta terör operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Aralık'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

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