Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi

Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan etkinlikte, kentte üretilen sebze, meyve, tahıl ve coğrafi işaret belgesi alan ürünler ile kentin mutfağındaki yöresel yemekler standı kuruldu.

Vali Birol Ekici, programda stantları gezerek ürünler hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den bilgi aldı.