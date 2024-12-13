Şırnak'ta Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlendi
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.
Şırnak'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlik yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde yapılan etkinlikte, kentte üretilen sebze, meyve, tahıl ve coğrafi işaret belgesi alan ürünler ile kentin mutfağındaki yöresel yemekler standı kuruldu.
Vali Birol Ekici, programda stantları gezerek ürünler hakkında İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin'den bilgi aldı.
Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, programa ailelerin çocuklarıyla katıldığını belirtti.
Çocuk ve gençlerin yöresel ürünleri günlük beslenmelerinde tercih etmelerini istediklerini kaydeden Sezgin, "Daha fazla yerli ürünleri tüketilmesi ve farkındalık amacıyla bu etkinliği düzenledik." dedi.
Programa, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş, kurum müdürleri ve kurum personelleri katıldı.
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