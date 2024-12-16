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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 12:55 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:55
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araçlar ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda,12 cep telefonu, sahte pasaport, gümrük kaçağı 7 bin 406 paket sigara, 122 elektronik sigara, 11 kilogram nargile tütünü, 24 kilogram çay, 7 çift ayakkabı, 10 televizyon, 186 inşaat malzemesi, 1500 kozmetik malzemesi ve 175 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 20 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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