Şırnak'ta terör örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerince yürütülen çalışmada, izinsiz gösterilere katılarak terör örgütü PKK lehine slogan atan, sokakta araç lastiği yakan ve güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheliler tespit edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.