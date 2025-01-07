Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100.Yıl
Hakemler: Tuncay Kandemir, Ramazan Demiröz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Atakan Topal, İgor Kolodinsky, Oğuzhan Doğruluk, Osmany, Metin Toy, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ahmet Boz)
Fenerbahçe Medicana: Ahmet Samet Baltacı, Hakkı Çapkınoğlu, Drzyzga, Ngapeth, Luburic, Yiğit Gülmezoğlu (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Yasin Aydın, Mert Cuci, Caner Pekşen)
Setler: 16-25, 17-25, 18-25
Süre: 76 dakika (23, 31, 22)
ŞIRNAK
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.