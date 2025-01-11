Sağlık Bakanı Memişoğlu, Şırnak'ta AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz birlikte hareket edip bu kötülük düzenini ve medeniyetini hep beraber yıkacağız, geçeceğiz. Bizler daha çok üreteceğiz, daha çok bir arada olacağız." dedi.

Bakan Memişoğlu, Şırnak Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, gelecek yıl Şırnak'ta 500 yataklı şehir hastanesini hizmete sunacaklarını söyledi.

Yapımı tamamlanan Silopi'deki ilçe hastanesi ile Cizre ve İdil ilçelerindeki hastanelerin de hizmete gireceğini belirten Memişoğlu, sağlık hizmetleri alanında Şırnak'ı bu bölgenin en önemli merkez üssü yapacaklarını kaydetti.

Bugün dünya ve Türkiye'nin önemli bir zamandan geçtiğini ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Etrafınıza, dünyaya bakın. Bugün canlı yayında insanların, herkesin gözü önünde çoluk çocuk, kadın demeden öldüren bir medeniyet hakimiyeti var. Bugün dünyaya baktığınız zaman kardeşi kardeşe, Müslüman'ı Müslüman'a kırdıran, bunlardan kendisine fayda sağlayıp emperyalist düzenlerini devam ettiren kötülük düzeni var. Peki, bu kötülük düzenine biz iyilik olarak ne yapıyoruz? Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dünya beşten büyüktür.' dediğinde bir iddia ortaya koydu. Bu iddia ne? Bu iddia artık bu kötü düzenin değişmesi gerektiği iddiası. Artık kötülüğün bu dünyanın hakimiyetinden uzaklaştırılması gerektiği iddiasıdır."

Gazze ve Lübnan'da insanların öldürüldüğüne dikkati çeken Memişoğlu, insanların ölümünden fayda gören bir medeniyet düzeninin olduğunu belirtti.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bunu değiştirmek için biz ne yapmalıyız? Farklılıklarımızı zenginlik haline getirip birbirimize sarılmamız, çalışmamız, üretmemiz, birlikte hareket etmemiz gerekir. İyilik için daha çok çalışılması gerekir. Kötülüğe karşı daha çok üretmesi gerekir. Onun için birlikte hareket edip bu kötülük düzenini, kötülük medeniyetini hep beraber yıkacağız, geçeceğiz. Bizler daha çok üreteceğiz, daha çok bir arada olacağız. Daha çok birbirimize sarılacağız. Daha çok çalışacağız. Eğer kötülük kötülüğünü yapacaksa iyilik olarak biz daha güçlü olup kötülüğü yeneceğiz. AK Parti davası iyilik medeniyeti, iyiliğin, kardeşliğin ön plana çıkmasıdır. 20 senede Şırnak'ta 36 tesis yaptık. Sağlık alanında bütün alt yapıyı kurduk. İnsanlarımızı ihya etmek için buradayız."