Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı aralık ayında 30 bin 268 yolcuya hizmet verdi.

Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanında aralık ayında, iç hat yolcu trafiği 30 bin 268 oldu.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 547’e, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise 268 ton olarak gerçekleşti.

2024 yılında yolcu trafiği 426 bin 902, uçak trafiği 7 bin 856, yük trafiği ise 4 bin 256 ton olarak gerçekleşti.