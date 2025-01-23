HÜDA PAR Genel Başkanvekili Demir, Silopi'de incelemelerde bulundu

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkını ziyaret etti.

Demir, beraberinde partisinin Şırnak İl Başkanı Emcet Yalçın ve Silopi İlçe Başkanı Salih Gök ile tır parkı sahasında incelemede bulundu.

Tır şoförleri ile sohbet eden Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladığını belirtti.

Demir, "Şırnak, hem Habur Sınır Kapısı'ndaki yoğun ticaret hem kömür ocakları hem de son yıllarda tespit edilen ve çıkarılan petrol rezervleri ile birlikte Türkiye'nin ekonomisine katma değer noktasında en fazla katkı sunan illerden biri." dedi.